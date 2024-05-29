После обновления в приложении все данные должны подтянуться автоматически.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечает, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, говоря об обновлении гражданами своих данных в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, что частично делается через "Резерв+". Лазуткин отметил, что через "Резерв+" обновили свои данные уже 1 млн 200 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов, а на втором месте - центры предоставления административных услуг - 80 тыс. человек.

Относительно того, когда "Резерв+" уже не будет в тестовом режиме, а будет восприниматься как официальный документ, спикер отметил, что "запустится, скажем так, эта опция, когда равноценным будет электронный документ и бумажный, 18 июня, когда появится в "Резерве+" QR-код".

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"И соответственно, тогда уже будут основания. Думаю, к тому моменту появятся и определенные документы, которые это унормируют", - сказал он.

На вопрос, нужно ли будет еще раз перерегистрироваться в приложении после этой даты, Лазуткин пояснил, что все должно подтянуться автоматически.

"Обновив свои данные, вы выполнили норму закона и таким образом действительно уточнили свои данные, электронную почту, адрес реального проживания и телефон. И в принципе, сделали все, что должен сделать законопослушный гражданин", - отметил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: "Резерв+"

28 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что украинцы могут обновить учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", но получить повестку через него - нет.

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