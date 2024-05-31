Глава государства отметил, что все военнообязанные должны обновить данные, но это не значит, что их всех мобилизуют.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в действие нового закона о мобилизации.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа. В частности, у президента спросили, как много военнообязанных в Украине будет мобилизовано после вступления в силу нового закона о мобилизации.

"По мобилизации, я бы просто хотел, чтобы все поняли детали технически. Мобилизация у нас не заканчивалась. Во время войны мобилизация обязательна", - сказал президент.

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Как отметил Зеленский, проголосованный Верховной Рады закон позволяет некоторые изменения в старый закон о мобилизации и о военном положении и тому подобное.

"Сегодня регистрация должна быть обязательной для мужчин мобилизационного возраста. Это цифровизация процесса, чтобы не было очень много разных реестров (имеется в виду регистрация в приложении "Резерв+" - УНИАН)", - добавил Зеленский.

По его словам, ранее никто не готовился к такой полномасштабной войне и сегодня технологически есть возможность зарегистрироваться каждому человеку.

"Это не значит, что этот человек обязательно идет на фронт. Это обязанность каждого из нас, кто имеет мобилизационный возраст, быть зарегистрированным", - сказал Зеленский.

По его словам, уже на сегодня более миллиона человек зарегистрировалось.

"Это не значит, что эти люди будут мобилизованы. Еще раз подчеркиваю. Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам, открыто, после этого закон, она увеличилась", - подчеркнул Зеленский.

Мобилизация в Украине

29 мая спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек.

28 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что украинцы могут обновить учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", но получить повестку через него - нет.

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