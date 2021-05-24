В Черкасской области водитель с пятилетним ребенком в салоне въехал в стационарный пост полиции.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, авария произошла 23 мая около 23:30 на 121 км автодороги Н-08.

«Водитель автомобиля Opel Meriva не выбрал безопасною скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на стационарный пост полиции. Мужчина за рулем был трезв», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре показали "кладбище" полицейских машин (видео)На момент ДТП в салоне авто находился пятилетний ребенок. В результате аварии никто не пострадал.

На водителя правоохранители составили административный протокол по ст. 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

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Автор: Светлана Макринская