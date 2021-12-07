Предполагается, что погибший – хозяин сгоревшего жилья.

В центре Одессы в результате пожара в жилом доме-памятнике архитектуры погиб мужчина.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня примерно 15:30 в службу спасения поступила информация о возгорании квартиры на третьем этаже трехэтажного жилого дома по ул. Малая Арнаутская, 45.

В результате пожара погиб мужчина, по предварительным данным, он является владельцем квартиры. В 16:08 пожар был локализован на площади 40 кв. м. Тушение огня осложняло значительное загромождение квартиры разным хламом.

Читайте такжеВ Одесской области за жестокое убийство медика будут судить четырех мужчинПо лестничным маршам спасатели эвакуировали троих жителей дома и кошку. Полностью пожар был ликвидирован около 16:30. От ГСЧС привлекались восемь единиц техники и 30 спасателей.

Причина возгорания устанавливается.

Местные жители рассказали журналистам, что в указанной квартире раньше уже происходили возгорания. В ней жил мужчина, который вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, в квартиру приносил старые вещи, предметы, которые другие люди выбрасывали в контейнеры для бытовых отходов.

Ранее стало известно, что в одной из больниц Одессы умерли двое пострадавших в результате пожара, произошедшего 26 ноября в высотном жилом доме на ул. Королева, 6-летний мальчик остался сиротой.

Справка. В Одессе по ул. Малая Арнаутская, 45, находится памятник архитектуры – Доходный дом Булгака XIX века постройки. В нем жил раввин синагоги "Малбиш арумим" Зусь Аарон-Нахманов Фридман (1870 – 1936), праправнук Дов-Бера (второго лидера хасидского движения).

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Автор: Лариса Козовая