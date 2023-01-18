Борт не раз привлекали к выполнению задач по транспортировке личного состава к местам возникновения чрезвычайных ситуаций, отметили в ГСЧС.

Экипаж вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который погиб в результате падения вертолета в Броварах, был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях.

Вертолет ГСЧС ЭС-225 (бортовой номер 54) неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава к местам возникновения чрезвычайных ситуаций, об этом указывается в сообщении ГСЧС насчет трагедии.

"Среди авиационных судов системы МВД этот борт чаще всего использовался, учитывая возможность одновременно перевозить достаточное количество людей. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач в сложных условиях, имел необходимое количество часов налета именно на вертолетах ЕС-225", - информирует ГСЧС.

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Гибель Монастырского - что надо знать о трагедии

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Сейчас известно, что всего в результате трагедии погибли 16 человек, из них - трое детей. Госпитализированы 30 человек, среди них - 12 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения борта. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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