Некоторые виды помощи выросли на 250%.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в отдельных случаях помощь Лондона Киеву оказывается большей, чем запрашивалось. Количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое.

В частности, количество переданных ВСУ танков Challenger 2 вырастет вдвое, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

По словам посла, помощь Британии находится в нескольких плоскостях.

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"Например, если мы говорим о военных тренировках, то мы спрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза в этот год. То есть здесь можно сказать, что +250%. Некоторое вооружение, которое мы запрашивали - например, самолеты, то тут сложно. Мы ищем варианты", - пояснил Пристайко.

Танки Challenger для Украины

Несколько ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что танки Challenger 2 попадут на фронт в Украине в марте.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщал, что Украине передадут не менее 14 единиц Challenger 2.

Президент Владимир Зеленский обещал раскрыть точное количество предоставленных иностранными партнерами танков только когда они будут на поле боя.

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