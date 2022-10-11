За последний месяц число бездомных украинцев в Англии увеличилось на 22%.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, на территорию Великобритании выехали 134 200 украинских беженцев, однако за время войны тысячи семей из Украины, проживающих там, стали бездомными.

Об этом пишет The Telegraph.

Приютить украинские семьи в рамках Схемы семейных виз и программы "Дома для Украины" вызвались 150 тысяч британцев. Минимальный срок, на который они обязались предоставить жилье, – шесть месяцев. За это каждое домовладение получало от государства ежемесячную "благодарность" в размере 350 фунтов стерлингов.

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На данный момент, по информации издания, число украинских семей, эвакуировавшихся в Великобританию, с официальной регистрацией в качестве бездомных достигло 1915. При этом в 70% этих семей есть дети.

"Количество украинских семей, которые являются бездомными в Англии, за последний месяц увеличилось на 22% – за это время 350 семей зарегистрировались как бездомные", – говорится в материале.

Эксперты считают, что реальное число украинцев, рискующих оказаться на улице, будет выше.

Согласно правилам программы "Дома для Украины", по окончанию срока пребывания в британской семье у украинцев есть несколько вариантов: найти нового хозяина, готового предоставить жилье, арендовать жилье в частном порядке или договориться с хозяином о продлении пребывания в его доме.

Следует отметить, что многим беженцам из Украины аренда жилья в Великобритании не по карману: при заключении сделки необходимо заплатить за три месяца вперед.

Украинские беженцы в Европе

Под временной защитой в ЕС сейчас находятся около 4,2 млн украинцев. Все они выехали туда после начала широкомасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз готовится продлить статус защиты для украинских беженцев до марта 2024 года. При этом украинцам, которые хотели бы на длительное время вернуться в Украину, не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС.

Тем временем руководство Германии начало готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины. Сейчас их количество сократилось примерно до 150 человек в день, однако с приближением зимы это число может возрасти.