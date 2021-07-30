Мужчина предоставлял транспортные средства для перевозок призывников на территории оккупированного Крыма.

На территории международного аэропорта "Херсон" вчера, 29 июля, обнаружили гражданина Украины, который содействовал РФ в проведении незаконных призывных кампаний украинцев в Крыму.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

По информации прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту принуждения крымчан служить в Вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 438 УК Украины), что является военным преступлением и подпадает под запрет статьи 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, стражами порядка автономии установлено гражданина Украины, который на момент оккупации полуострова был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе АР Крым, специализирующаяся на пассажирских перевозках.

После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, указанный гражданин осуществил перерегистрацию предприятия в соответствии с законодательством РФ и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью.

Читайте такжеПАСЕ осудила Россию за преследование крымских татар и нарушения прав человека в КрымуКроме этого, подозреваемый в течение 2016-2017 годов оказывал помощь оккупационным властям, заключив договоры с "военным комиссариатом Республики Крым", в обеспечении проведения 4 незаконных призывных кампаний в Крыму. В частности, систематически предоставлял транспортные средства для перевозок призывников из военных комиссариатов разных районов оккупированного полуострова до сборного распределительного пункта "Республики Крым" и железнодорожного вокзала в г. Симферополе, оттуда они направлялись для прохождения службы за пределы оккупированного полуострова.

"К примеру, согласно условиям одного из контрактов, транспортные средства, принадлежащие предприятию подозреваемого, во время проведения одной призывной кампании, должны осуществить 496 рейсов, перевезя 3200 человек. Плата за оказанные услуги составила более 1 миллиона российских рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас при процессуальном руководстве прокуратуры автономии указанному гражданину Украины сообщено о подозрении в пособничестве в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины), что заключается в содействии незаконной деятельности "военного комиссариата Республики Крым" во время проведения незаконных призывных кампаний в Крыму.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу украинских граждан во временно оккупированном Крыму.

13 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что незаконный призыв жителей оккупированного Крыма к российским войскам свидетельствует, что агрессия России против Украины продолжается.

Позже посольство США призвало Российскую Федерацию завершить игру в легитимность" и прекратить призывную кампанию в оккупированном Крыму.

Автор: Светлана Макринская