Офицер военкомата Ленобласти отметил, что «настоящий мужчина должен иметь военный билет».

Военкомат Ленинградской области РФ поздравил женщин с 8 марта, а также сделал им особое предложение – сдавать своих бывших в призывные пункты ВС.

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Видео опубликовано в официальном Instagram администрации Ленинградской области.

"Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", - заявил начальник отдела по работе с гражданами военкомата Юрий Хромов.

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Автор: Дмитрий Захаров