Девочку на частном транспорте привезли в больницу, однако медики уже не смогли ничем помочь, выяснили журналисты.

В Херсонской области в селе Счастливцево в лагере, расположенном на Арабатской Стрелке, в воскресенье вечером, 29 августа, 16-летней отдыхающей стало плохо на танцах.

Девочка потеряла сознание, ее частным транспортом доставили в приемное отделение Генической райбольницы, однако врачи только констатировали смерть, сообщает "Типичный Херсон" со ссылкой на сведения полиции.

Согласно предварительным результатам вскрытия, у девочки были проблемы с сердцем.

Девочка приехала в лагерь из Кривого Рога Днепропетровской области. В медсправке девочки написано, что она не имела патологий, из-за которых ей грозила бы смерть. Девочку считали здоровой.

Причину смерти девочки выясняют.

Ранее на Херсонщине произошел похожий инцидент – 22 августа в одном из лагерей 12-летнему Тимофею Дегальцеву резко стало плохо во время физической нагрузки. Мальчика в бессознательном состоянии увезла скорая, у него были судороги. Позже выяснилось, что ребенок попал в больницу в состоянии комы.

После этого мальчика перевезли в Запорожскую областную больницу. Медикам не удалось спасти ребенка – 26 августа журналисты выяснили, что Дегальцев умер.

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Автор: Екатерина Присяжнюк