В Херсонской области в селе Счастливцево в лагере, расположенном на Арабатской Стрелке, в воскресенье вечером, 29 августа, 16-летней отдыхающей стало плохо на танцах.
Девочка потеряла сознание, ее частным транспортом доставили в приемное отделение Генической райбольницы, однако врачи только констатировали смерть, сообщает "Типичный Херсон" со ссылкой на сведения полиции.
Согласно предварительным результатам вскрытия, у девочки были проблемы с сердцем.
Девочка приехала в лагерь из Кривого Рога Днепропетровской области. В медсправке девочки написано, что она не имела патологий, из-за которых ей грозила бы смерть. Девочку считали здоровой.
Причину смерти девочки выясняют.
Ранее на Херсонщине произошел похожий инцидент – 22 августа в одном из лагерей 12-летнему Тимофею Дегальцеву резко стало плохо во время физической нагрузки. Мальчика в бессознательном состоянии увезла скорая, у него были судороги. Позже выяснилось, что ребенок попал в больницу в состоянии комы.
После этого мальчика перевезли в Запорожскую областную больницу. Медикам не удалось спасти ребенка – 26 августа журналисты выяснили, что Дегальцев умер.