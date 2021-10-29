Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

В Запорожье воспитательницу детского сада приговорили к 3 годам лишения свободы за недосмотр за ребенком, который упал с высоты.

Об этом сообщают в Запорожской областной прокуратуре.

В суде доказано, что воспитательница вместе с детьми ушла на прогулку и на длительное время оставила 4-летнего мальчика без присмотра в помещении садика.

Ребенок самостоятельно залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа здания, получив телесные повреждения.

Читайте такжеЖестокое убийство копа в Чернигове: суд избрал меру пресечения двум полицейскимЖенщина признала свою вину и попросила прощения у потерпевшей. Мать мальчика сообщила, что сын чувствует себя хорошо и не настаивала на суровом наказании.

Женщину признали виновной в совершении ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать должности воспитателя на срок 2 года. На основании ст. 75 УК Украины она освобождена от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

В Запорожье ребенок выпал из окна детсада

В апреле 2021 года 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа в детском саду. Сначала он упал на козырек, а потом – на землю.

Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой травмой шейного отдела позвоночника, закрытой травмой грудной клетки и живота, закрытым переломом костей таза.

Автор: Людмила Жерновская