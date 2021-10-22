Инцидент все еще расследуется.

В сети появилось видео со съемочной площадки фильма "Ржавчина" в американском штате Нью-Мексико, где голливудский актер Алек Болдуин ранил двоих человек, один из которых скончался.

Об этом сообщает телеканал ABC7 Eyewitness News.

На записи – съемочная площадка с высоты. Место происшествия оцеплено желтой лентой. На данный момент там работают экстренные службы. Инцидент все еще расследуется, обвинения предъявлены не были.

Получившие ранения пострадали во время съемок сцены с применением огнестрельного оружия.

Алек Болдуин застрелил человека на съемках: что известно

Читайте такжеКиев, северные олени и переезд в США: что известно об убитой Болдуином украинкеУправление шерифа сообщает, что Болдуин застрелил оператора, 42-летнюю Галину Хатчинс из Украины. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась.

Другой пострадавший, 48-летний режиссер Джоэл Соуса, находится в критическом состоянии.

Съемки вестерна шли на ранчо Бонанза-Крик.

Производство фильма "Ржавчина" приостановлено на неопределенный срок.

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Автор: Катерина Шварц