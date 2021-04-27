Мальчик выпал из окна, когда остался в группе один. Ребенок сам открыл окно и покосился на подоконник.

В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа в детском саду. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу.

Об инциденте рассказали на странице Центра экстренной медицинской помощи Запорожья в Facebook.

"Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза", – добавили медики.

Сейчас ребенок находится в реанимации Запорожской областной клинической детской больницы.

Пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская в комментарии "Суспільному" сообщила, что мальчик выпал из окна, когда остался в группе один. Ребенок сам открыл окно и покосился на подоконник. Сначала мальчик выпал на козырек входной двери, а потом – на землю.

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Заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова на своей странице в Facebook написала, что травмы жизни ребенка не угрожают. При этом продолжаются следственные действия, по халатности воспитателя.

"Утром я посетила дошкольное учреждение. На окнах спальной комнаты нет ограничений к доступу, ручки не съемные, ограничители не стоят, у детей свободный доступ к окнам. На что прошу обратить внимание все детские учреждения", – добавила заместитель главы обладминистрации.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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Автор: Виктория Гордиенко