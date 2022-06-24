Преступная организация насчитывала более 40 человек, в том числе граждан Беларуси, имела лаборатории, разветвленные каналы распространения наркотиков.

Правоохранители разоблачили наркогруппировку, которая курировалась спецслужбами Российской Федерации и распространяла наркотики среди украинских военнослужащих.

Как сообщает Государственное бюро расследований ГБР совместно с Киевской городской прокуратурой разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной этнической наркогруппировки, которое контролировало разветвленную сеть производства и распространения наркотических средств: метадона, амфетамина, марихуаны и других наркотиков – прежде всего среди военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые противостоят российским войскам на востоке Украины.

Отмечается, что деятельность наркогруппировки курировали спецслужбы РФ, а распространение наркотических средств среди военнослужащих имело целью на постоянной основе осуществлять подрыв боевой готовности украинских войск.

По данным ГБР, преступная организация насчитывала более 40 человек, в том числе граждан Беларуси, имела четкую иерархическую структуру, лаборатории, разветвленные каналы распространения наркотиков, в том числе через доверенных лиц – "операторов" и посредничество одного из почтовых отправителей.

Отмечается, что в настоящее время установлены все причастные к схеме сбыта наркотиков.

"Используя свой авторитет и связи, один из руководителей организации выстроил устойчивы незаконные отношения с должностными лицами правоохранительных органов, которым систематически платил "дань" за непривлечение представителей преступной организации к уголовной ответственности", - добавили в ГБР.

Масштабная спецоперация по ликвидации группировки проводилась в Днепропетровской, Киевской и Житомирской областях. Проведено 27 обысков, установлены механизмы работы группировки, контакты и отслежены схемы легализации денег.

Так, во время обысков по местам проживания фигурантов изъято почти 2 кг наркотических средств, что составляет около 13 тыс. доз; 180 тыс. долларов и 1 млн грн наличными; большое количество ювелирных изделий из золота; 14 автомобилей, в том числе преміумкласу; телефоны, компьютерную технику и тому подобное.

Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины, задержаны главари группировки.

Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Ранее в Одессе уроженка РФ организовала сеть аптек, в которых торговали поддельными лекарствами и наркосодержащими препаратами без рецептов.

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