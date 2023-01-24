Во время обысков было изъято 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривень.

Во время многоэтапной спецоперации прекращена деятельность вооруженного преступной наркогруппировки, в состав которого входило 14 человек.

Как сообщила Киевская городская прокуратура,

участники группировки наладили каналы поставки и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

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Отмечается, что создал преступную организацию уроженец Херсонской области 1985 года рождения.

Группировка характеризовалась четким распределением ролей между участниками.

"В процессе документирования их деятельности правоохранители провели 12 оперативных закупок. По результатам следственных действий 14 участников группы, в том числе две женщины, были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных: организатор и его "заместитель", администратор заказов, руководители групп курьеров, сбытчики и водители. Во время 42 обысков, проведенных по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, правоохранители изъяли 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также, как сообщили в прокуратуре, изъяты средства фасовки и взвешивания наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители, черновые записи, ноутбуки, денежные средства в сумме 54 тыс. долл., 3 тыс евро, 160 тыс. грн, предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы, кастет, ножи, разрешения на травматическое оружие, а также разрешение на движение транспортного средства во время действия комендантского часа.

Кроме того, изъято 10 автомобилей, которыми пользовались участники группы.

"Организатору и участникам преступной группы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. 12 из них взяты под стражу. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и назначении экспертных исследований", - говорится в сообщении.

Задержание наркоторговцев в Украине: подробности

В Полтавской области СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая терроризировало население региона. Основным направлением деятельности банды была торговля наркотиками и психотропными веществами. Кроме того, бандиты наладили производство собственного оружия: в подпольном цехе травматические пистолеты переделывали в боевые образцы.

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