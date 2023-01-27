Наркотики маскировали под передачи для тех, кто находится под арестом.

Государственное бюро расследований разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире информационного телемарафона. По ее словам, наркотики прятали в пищевых продуктах и средствах гигиены.

"Дурман маскировали под обычные передачи для тех, кто находится под арестом", - сказала Сапьян.

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По словам представителя ГБР, наркотрафик "крышевали" сотрудники следственного изолятора.

"В группу входили те, кто содержатся в СИЗО, их сообщники на свободе и даже работники самого следственного изолятора... Работник СИЗО брал, так сказать, процент", - пояснила Сапьян.

Во время обыска обнаружили наркотические вещества и банковские карты и другие запрещенные вещи. Шестерым участникам сообщено о подозрении.

Задержание наркоторговцев в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время многоэтапной спецоперации прекращена деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, в состав которого входило 14 человек. Участники группировки наладили каналы поставки и сбыта кокаина на территории столицы. Клиентов находили через знакомых, в ночных клубах, через социальные сети.

А ранее в Полтавской области СБУ обезвредила организованную преступную группировку, которая терроризировало население региона. Основным направлением деятельности банды была торговля наркотиками и психотропными веществами. Кроме того, они наладили производство собственного оружия, перерабатывая травматические пистолеты в боевые в подпольном цехе.

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