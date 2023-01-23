Украинцы, бежавшие от российской агрессии, оказались жертвами испанских преступников.

Испанские правоохранители совместно с Интерполом обезвредили преступную группировку, которая эксплуатировала украинских беженцев, заставляя их работать на нелегальных табачных фабриках. Об этом сообщает пресс-служба испанской полиции.

По данным правоохранителей, банда промышляла нелегальным производством сигарет и табачной контрабандой в больших масштабах. На подпольных фабриках украинских беженцев принуждали работать в нечеловеческих условиях.

В ходе полицейской операции были арестованы 27 человек, конфисковано 10 тонн табачного сырья и 3,5 млн пачек сигарет.

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"Беженцы, которые сбежали из Украины из-за российской захватнической войны и были "набиты" в приютах, работали на трех табачных фабриках, которыми сеть управляла нелегально. Чтобы их не раскрыли, им не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - заявили в полиции.

Происшествия с украинскими беженцами в Европе

В субботу, 21 января, две украинские девушки в Берлине стали жертвами агрессивного поведения со стороны трех мужчин, говоривших по-русски.

Власти Финляндии заявили, что беженцы из Украины всё чаще становятся жертвами трудовой эксплуатации. Украинцы плохо знают местные законы, чем злоупотребляют некоторые работодатели.

В Австрии чиновник отправил в Москву двух украинских подростков. Свое решение он не согласовал ни с Украиной, ни с профильными ведомствами Австрии.

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