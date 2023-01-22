Нападение произошло посреди дня в многолюдном берлинском метрополитене.

В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на двух беженок из Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Инцидент произошел в центральном районе немецкой столицы в субботу днем. Согласно показаниям потерпевших и свидетелей, в берлинском метро двух гражданок Украины 24 и 25 лет начали оскорблять трое мужчин, говорившие по-русски.

Когда девушки вышли из вагона на станции Александерплац, один из мужчин схватил младшую украинку за волосы и ударил по голове. В конфликт вмешались другие пассажиры, после чего нападавшие поспешили скрыться.

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После инцидента пострадавшая девушка пожаловалась на головную боль, но от помощи медиков отказалась. Сейчас этот случай расследует немецкая полиция.

Украинские беженцы на Западе – последние новости

Власти Финляндии заявили, что беженцы из Украины всё чаще становятся жертвами трудовой эксплуатации. Украинцы плохо знают местные законы, чем злоупотребляют некоторые работодатели.

В США решили запустить новую программу помощи беженцам. Она позволит американским гражданам на законных основаниях помогать прибывающим беженцам финансово и в предоставлении жилья.

Австрийский чиновник отправил в Москву двух несовершеннолетних беженцев из Украины. Это решение не было согласовано ни с Украиной, ни даже с профильными ведомствами самой Австрии.

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