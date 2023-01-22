Люди не знают местных законов, и этим пользуются работодатели.

Беженцы из Украины, которые находятся в Финляндии, все чаще становятся жертвами трудовой эксплуатации. Люди хотят как можно скорее приступить к работе, однако из-за незнания финских законов их обманывают.

"Незнание может привести к эксплуатации, которой особенно подвержен строительный сектор в свете последних новостей. Профсоюз строителей уже вмешался в ситуацию с украинскими рабочими на семи строительных объектах. Совсем недавно эта проблема возникла на очистных сооружениях Сулкавуори в Тампере", – пишет финское издание YLE.

Отмечается, что в прошлом году за помощью к специалистам организации Rikosuhripäivistys, помогающей жертвам торговли людьми, обратились 510 человек, что превышает показатели 2021 года более чем в два раза. При этом полсотни случаев зарегистрировали в строительном секторе. Ряд из них касался украинцев.

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Как говорят специалисты, очень часто иностранцы не осведомлены о своих трудовых правах и не знают, куда обращаться за информацией или помощью.

"Зачастую они даже не знают, с какой компанией подписали контракт и о чем договорились. Работники работают долгие часы. В худших случаях нет выходных или больничных. Им платят меньше, чем обещали, задерживают зарплату или высчитывают из нее вымышленные расходы", – объяснила представитель организации Rikosuhripäivistys Катарина Искала-Бломстер.

Издание отмечает, что на строительных площадках приехавших из Украины людей необоснованно переквалифицировали в предпринимателей. С некоторых работников также могли взимать деньги за оформление вида на жительство или отдельную плату за найм. При этом в Финляндии взимание платы за услуги по трудоустройству является незаконным.

Украинские беженцы за границей: последние новости

Правительство Италии предоставит 150 евро единоразовой материальной помощи украинским беженцам с низким доходом. На помощь от итальянских властей могут претендовать украинские беженцы, проживающие в Италии и заработавшие не более 20 тысяч евро за налоговый период 2021 года.

В то же время в Германии заявили, что больше не могут принимать украинских беженцев. По данным МВД страны, по состоянию на 2 января в стране зарегистрирован 1 045 854 украинских беженцев. Из них около 80% составляют женщины, около трети – дети.

Ранее сообщалось, что в Австрии чиновники провинции Тироль без разрешения украинских властей отправили в Москву двух украинских подростков. Согласно имеющейся информации, двое юношей 16 и 17 лет проживали в детско-юношеском заведении. В начале января подростков отправили в Москву, как утверждается, с целью воссоединения семей.

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