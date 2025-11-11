Украинцы устроили акцию возле Gran Teatro del Liceo.

В Барселоне россияне совершили нападения на участников акции против включения балерин ведущих российских театров в репертуар Gran Teatro del Liceo.

Об этом сообщается в заявлении Украинского центра в Барселоне, который проводил мероприятие вместе с организацией "Campaign for Ukraine". 9 и 10 ноября украинцы вышли к зданию с плакатами и фотографиями деятелей культуры, которых убила российская оккупационная армия.

Согласно сообщению, администрация театра отклонила призыв отменить выступление, заявив, что российская культура находится "вне политики", а городской и депутатский советы, а также Женералитет Каталонии, вообще проигнорировали обращение.

На одного из участников напали возле театра, а на другую - в концертном зале, когда она развернула украинский флаг. В заявление отмечается, что ответом на нападения россиян стало достоинство, а не агрессия:

"Культура вне политики" не существует во время колонизаторской войны РФ против Украины. Российская культура стала инструментом смысловой войны, легитимизирует насилие и имперскую политику. Выбор равнодушия превращается в позицию в пользу агрессора".

Напомним, ранее на сцену Королевской оперы в Лондоне вернули российскую оперную певицу Анну Нетребко.

