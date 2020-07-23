В Полтаве преступник угрожает взорвать гранату: появились фото и видео с места событий

Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром".

Появились фото и видео с места событий у административного суда в Полтаве, где преступник угрожает взорвать гранату.

Как сообщает полиция, с ним ведутся переговоры. Известно, что в руках у него граната РГД-5. Правоохранители ввели в действие спецоперацию «Гром».

По словам представителя Главного управления Нацполиции Полтавщины Романа Гришина, мужчину предварительно подозревают в угонах автомобилей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого, который сопротивляется и угрожает гранатой.

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