Мужчина возле Полтавского админсуда достал гранату и угрожает взорвать ее
На ул. Остапа Вишни в Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой.
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Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, с мужчиной ведутся переговоры.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская местная прокуратура.
Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.
"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - добавили в полиции.
По информации Цензор.Нет, инцидент происходит у здания Полтавского админсуда.
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