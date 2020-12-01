Мужчина в Кривом Роге жестоко убил пенсионерку ради денег.
Об этом сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram-канале.
В полицию обратился муж погибшей, который нашел тело 74-летней пенсионерки без признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело и выявили на нем 32 ножевых ранения.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник зарезал женщину и забрал у нее 2 тысячи гривень и банковскую карту, после чего направился в Днепр, а оттуда сел на автобус до Харькова. Правоохранители поймали мужчину уже при выходе из транспорта.
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Убийцей оказался 43-летний мужчина, который ранее проживал с невесткой пенсионерки. Кроме того, он уже был судим за подобные преступления.
Злоумышленник во всем сознался и рассказал, что помимо наличных денег снял еще 6 тысяч гривен с карты убитой на автовокзале в Днепре.
Действия фигуранта квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители намерены переквалифицировать инцидент в убийство из корыстных мотивов.
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