Убийцей оказался 43-летний мужчина, который ранее проживал с невесткой пенсионерки.

Мужчина в Кривом Роге жестоко убил пенсионерку ради денег.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска в Telegram-канале.

В полицию обратился муж погибшей, который нашел тело 74-летней пенсионерки без признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители осмотрели тело и выявили на нем 32 ножевых ранения.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник зарезал женщину и забрал у нее 2 тысячи гривень и банковскую карту, после чего направился в Днепр, а оттуда сел на автобус до Харькова. Правоохранители поймали мужчину уже при выходе из транспорта.

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Убийцей оказался 43-летний мужчина, который ранее проживал с невесткой пенсионерки. Кроме того, он уже был судим за подобные преступления.

Злоумышленник во всем сознался и рассказал, что помимо наличных денег снял еще 6 тысяч гривен с карты убитой на автовокзале в Днепре.

Действия фигуранта квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители намерены переквалифицировать инцидент в убийство из корыстных мотивов.

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Автор: УНИАН