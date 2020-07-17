В курортном Коблево на базе отдыха до смерти забили охранника

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В курортном поселке Коблево, расположенном на побережье Черного моря, неизвестные до смерти забили охранника базы отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, 16 июля в полицию Березанского района местная жительница сообщила, что обнаружила мертвым своего 58-летнего мужа.

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"Со слов заявительницы ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с телесными повреждениями в виде кровоподтеков на лице и сообщил, что у него возникла драка с неизвестными лицами. Через некоторое время потерпевшему стало плохо и жена вызвала медицинскую помощь, однако, мужчина отказался от госпитализации, а утром следующего дня потерпевший скончался", - говорится в сообщении.

Причиной смерти, по заключению специалистов, стали полученные телесные повреждения. Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего", наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается следствие", - добавили в полиции.

Правоохранители призвали всех свидетелей преступления сообщить имеющуюся информацию.

Как сообщал УНИАН, ранее на Николаевщине киевлянин обстрелял своего напарника и "заминировал" супермаркет, потому что "хотел попасть за решетку" за долги перед банком.

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