Киевлянин обстрелял своего напарника и "заминировал" супермаркет, потому что "хотел попасть за решетку" из-за долгов банку

Инцидент произошел минувшей ночью в Николаеве.

В Николаеве задержали жителя Киева, который "заминировал" один из супермаркетов города и устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"26 июня ночью двое мужчин, которые прибыли в Николаев осуществлять охрану физических лиц, совместно употребляли алкоголь у подъезда арендованной в Заводском районе квартиры. В ходе общения между ними возник конфликт, 38-летний киевлянин достал травматический пистолет и выстрелил приятелю в ногу", - рассказали в полиции.

В результате стрельбы пострадал 26-летний мужчина, о чем полицию проинформировал сам стрелок. Обоих мужчин доставили в полицию, где пострадавший отказался от претензий. Утром их отпустили, а травматический пистолет - изъяли.

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"Со слов киевлянина, из-за многочисленных кредитных долгов он хотел попасть за решетку, поэтому снова позвонил на 102 и сообщил о минировании супермаркета, расположенного неподалеку. На реагирование службам экстренного вызова злоумышленник дал полчаса. Патрульные полицейские застали нетрезвого жителя столицы возле "заминированного" объекта. Мужчину снова доставили в Заводский отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК. За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УКУ) злоумышленнику грозит до шести лет заключения", - говорится в сообщении.

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"Кроме этого, в ходе проведения следственных действий полицейские установили свидетелей стрельбы. Граждане рассказали, что пытались вмешаться в конфликты и делали замечания мужчинам, что их действия несут угрозу окружающим. Действия охранника квалифицируются, как хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - рассказали в полиции.

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