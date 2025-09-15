В суде свидетели подтвердили, что действия Косова были умышленными, версия обвиняемого о случайном падении парня - исключена.

Для убийцы подростка на столичном фуникулере сторона обвинения просит пожизненного заключения. Свидетели подтвердили, что действия экс-сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова были умышленными, а его версия о случайном падении Максима Матерухина - исключена.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram-канале, информируя о сегодняшнем судебном заседании по делу Косова. Как отметил генпрокурор, заседание началось с повторного допроса двух свидетелей. Это было необходимо из-за отсутствия звукозаписи в материалах судебного производства - чтобы в будущем не возникло оснований для отмены приговора.

"Чрезвычайно тяжелый этап. В голове снова и снова звучат слова, сказанные обвиняемым Максиму еще во время движения фуникулера: "Ты отсюда не выйдешь". Свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы", - отметил Кравченко.

По его словам, эксперты установили: телесные повреждения у убитого Максима Матерухина образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого.

"Версия Косова о случайном падении - исключена", - подчеркнул генпрокурор.

По его информации, суд перешел к заключительному этапу - стадии дебатов.

"Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и подчеркнула: это было умышленное убийство по хулиганским мотивам. Мы просим суд признать Косова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание - пожизненное лишение свободы. Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости", - написал Кравченко.

Он добавил, что увидел в обвиняемом во время сегодняшнего судебного заседания отсутствие раскаяния и никакого сожаления.

Следующее заседание состоится 17 сентября. Дебаты будут продолжаться, после чего суд должен уйти в совещательную комнату для принятия решения.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Как сообщал УНИАН, Генеральный прокурор Руслан Кравченко является одним из представителей государственного обвинения по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина. Кравченко после предыдущего заседания заявил, что обвиняемый - бывший сотрудник УГО Артем Косов пытается ввести суд в заблуждение. Генпрокурор отметил, что в суде во время допроса Косов постоянно путал показания, менял их или же просто отказывался отвечать на вопросы. Даже было, что его слова противоречили предыдущим показаниям.

Трагические события на столичном фуникулере произошли 7 апреля 2024 года. На верхней станции фуникулера произошел конфликт между взрослым мужчиной и компанией подростков. Мужчина толкнул парня, в результате чего тот головой разбил оконное стекло и получил резаные раны шеи. Парень умер до приезда врачей.

Как выяснилось позже, мужчина, который толкнул подростка - работник УГО. По данным правоохранителей, в тот вечер мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и беспричинно начал приставать к подросткам.

Впоследствии правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей.

Ему было сообщено о подозрении в умышленном убийстве, которое предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд взял его под стражу.

