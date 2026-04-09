'Непригоден для суда': в США убийца украинки Ирины Заруцкой может избежать наказания

Дело Ирины Заруцкой вызвало международный резонанс. В частности, в Северной Каролине уже изменили законодательство.

В США подозреваемого в жестоком убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой официально признали психически неспособным к судебному разбирательству, пишет Daily Wire.

Декарлоса Брауна-младшего после медицинского обследования в Северной Каролине признали неспособным осознавать судебный процесс и участвовать в собственной защите.

Согласно законодательству штата, в таком случае обвиняемого нельзя судить или осуждать, пока его психическое состояние не улучшится.

Убийство Ирины Заруцкой – что нужно знать

Напомним, жестокое нападение на украинку произошло 22 августа 2025 года в городе Шарлотт. По данным следствия, Ирину Заруцкую атаковали с ножом в вагоне поезда LYNX Blue Line – нападавший нанес несколько ударов в шею.

Преступление вызвало широкий резонанс и подняло вопрос безопасности общественного транспорта в США.

Подозреваемый в преступлении Декарлос Браун-младший ранее имел как минимум 14 арестов, в том числе за вооруженные нападения. Часть наказаний он отбыл, однако в ряде случаев избежал тюремного заключения.

После трагедии в Северной Каролине приняли так называемый "Закон Ирины", который ужесточает правила досудебного освобождения и ограничивает применение безналичного залога для насильственных преступлений

Адвокат подозреваемого Дэниел Робертс просит отложить слушание, чтобы определить, будет ли сторона обвинения требовать смертной казни. В то же время против Брауна выдвинуто и федеральное обвинение – в совершении насильственного преступления со смертельным исходом в общественном транспорте.

Дело также прокомментировал президент США Дональд Трамп, который призвал к самым суровым наказаниям.

В память об Ирине Заруцкой в разных городах США начали появляться муралы. Предприниматель Илон Маск пообещал выделить 1 миллион долларов на их создание.

