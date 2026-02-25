Трамп во время выступления в Конгрессе упомянул об украинской беженке, которую убили в США

Женщина погибла в августе прошлого года.

Президент Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе вспомнил об украинке Ирине Заруцкой, которая была убита в США.

"Мы имеем честь, что сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, - Анна Заруцкая. В 2022 году она вместе со своей прекрасной дочерью - такой красивой, необыкновенно красивой молодой женщиной - Ириной сбежала из охваченной войной Украины, чтобы жить с родственниками недалеко от Шарлотта, штат Северная Каролина...", - рассказал американский лидер.

По его словам, прошлым летом Ирина возвращалась домой на поезде, когда мужчина, которого до этого более десяти раз задерживали и освобождали без залога, напал на женщину и смертельно ранил ее ножом.

"Никто никогда этого не забудет. В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни посмотрела на своего нападавшего. Она погибла мгновенно. Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на свободу, чтобы убивать в Америке - он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", - добавил Трамп.

Убийство Ирины Залуцкой - что известно

Напомним, украинская беженка Ирина Залуцкая погибла 22 августа 2025 года во время поездки домой на метро в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. На нее с ножом напал бездомный мужчина.

Впоследствии убийство украинки прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал убийцу "животным" и призвал к быстрому суду над ним и к его казни.

Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск профинансирует муралы в честь убитой украинки в американских городах. Тогда он заявил, что пожертвует на это миллион долларов.

Позже журналисты сообщили, что подозреваемому Декарлосу Брауну-младшему грозит смертная казнь. Кроме того, ему предъявлено обвинение "в применении насилия в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти".

