Миллиардер присоединился к инициативе, предложенной другим предпринимателем.

Скандальный американский миллиардер Илон Маск пожертвует миллион долларов на создание муралов в память об украинской беженке Ирине Заруцкой, которую жестоко убил бездомный в США.

Так, ирландско-американский IT-бизнесмен Эоган Маккейб выступил с инициативой размещения муралов с изображением Заруцкой в известных местах в американских городах.

"Я выделяю 500 тысяч долларов на гранты по 10 тысяч долларов на роспись муралов с изображением Ирины Заруцкой в известных местах американских городов", - написал он на своей странице в соцсети Х.

На это сообщение отреагировал Илон Маск.

"Я внесу 1 миллион долларов", - написал миллиардер.

Убийство Ирины Заруцкой

Как писал УНИАН, украинская беженка Ирина Заруцкая погибла 22 августа во время поездки домой на метро в городе Шарлотт, штат Северная Карлолина. На нее с ножом напал бездомный мужчина, вероятно, с психическим расстройством.

В США дело получило значительный резонанс, поскольку убийца является чернокожим, которого много раз задерживали за различные правонарушения, но в итоге всегда отпускали. Республиканцы и в целом сторонники правого лагеря превратили трагедию в удобный повод для нападок на Демократическую партию. Демократов они обвиняют в том, что из-за "левой" повестки американская правоохранительная система начала слишком снисходительно относиться к мелким преступлениям, особенно, если их совершают не белые люди.

Сегодня убийство украинки прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал убийцу "животным" и призвал к быстрому суду над ним и к его казни.

