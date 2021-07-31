Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют.

В родном селе 6-летней Мирославы Третьяк Старый Салтов, что в Харьковской области, местные жители поделились деталями взаимоотношений задержанного Богдана Ф. и семьи убитой девочки.

Об этом сообщает Newsroom.

Односельчане семьи Третьяк говорят, что между соседями были прохладные отношения. В частности, рассказали о его травле со стороны родственников девочки, что могло послужить мотивом поступка парня.

"Они над ним постоянно издевались, дедушка однажды по двору с вилами бегал. К Богдану вечно цеплялись, может, из мести решился на такой шаг", – говорит местная жительница Светлана.

Читайте такжеСМИ опубликовали видео событий ДТП при участии сотрудников НАБУ и мотоциклистаВ то же время версию матери Богдана о якобы пребывании рядом с детьми взрослого мужчины в полиции уже опровергли, назвав это заявление "бредом".

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. К поискам полиции присоединились неравнодушные.

Нашли ребенка уже мертвым – в заброшенном здании – с признаками насильственной смерти. У нее были ушибы головы и лица.

Главным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

По информации СМИ, подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Парень в течение 30 дней будет находиться в приемнике-распределителе в ГУНП Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Иван Бойко