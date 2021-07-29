Девочка накануне ушла гулять и не вернулась.

На Харьковщине после поисков обнаружили тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.

Об этом ночью сообщила пресс-служба полиции области.

"Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Соболезнуем родным Мирославы", - говорится в сообщении.

Других подробностей в полиции пока не уточнили.

В то же время ряд харьковских телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.

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"На Старом Салтове нашли мертвой и изнасилованной пропавшую шестилетнюю девочку. Подозревают 13-летнего ублюдка, который был с ней", - пишет "Труха".

"По предварительной информации, девочка была изнасилована", - сообщает "Харьков 1654".

Как сообщал УНИАН, ранее на Николаевщине несовершеннолетняя обвинила бывшего парня в изнасиловании на глазах у ее бабушки. 20-летнего злоумышленника разыскали и задержали. В полиции рассказывают, что он является фигурантом другого уголовного производства, связанного с избиением участника АТО. Ему ранее избрали меру пресечения, но не арест.

Автор: Юрий Годован