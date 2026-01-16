Коричневые листья у спатифиллума: проверьте, что вы делаете не так

Бурые листья у спатифиллума чаще всего появляются из-за ошибок в поливе, влажности и подкормках. Разбираем причины и способы решения.

Спатифиллум популярен как неприхотливое комнатное растение, но у него есть частая проблема - темнеющие листья. Как пишет Better Homes&Gardens, саще всего это связано с ошибками в уходе: поливом, влажностью воздуха, температурой или подкормками.

Почему у спатифиллума темнеют листья - вот основные причины

Недостаток воды. Коричневые кончики - признак пересушки. Сначала листья вянут и желтеют, затем отмирают.

Решение: поливайте регулярно, поддерживая почву слегка влажной.

Переувлажнение. Избыток воды лишает корни кислорода, вызывает гниль и "голодание" растения. Листья желтеют, буреют и опадают.

Решение: дайте почве подсохнуть, наладьте режим полива; при гнили пересадите, удалив повреждённые корни.

Химикаты в воде. Спатифиллум чувствителен к фтору и хлору из-под крана.

Решение: используйте фильтрованную, дистиллированную или отстоянную (1-2 дня) воду, идеально - дождевую.

Плохой дренаж. Застой воды приводит к гниению корней и бурым листьям.

Решение: горшок с дренажными отверстиями и рыхлый, быстро дренирующий субстрат (с перлитом или корой).

Низкая влажность. Сухой воздух подсушивает кончики листьев.

Решение: опрыскивайте раз в неделю, используйте увлажнитель или поставьте растение в ванную.

Переизбыток удобрений. Соли в почве вытягивают влагу из корней.

Решение: подкармливайте не чаще раза в 6 недель в сезон роста; промойте субстрат проточной водой 15-30 секунд.

Сквозняки и перепады температуры. Холодный или горячий воздух стрессует растение.

Решение: держите при 18-24 °C, вдали от окон и дверей.

Слишком яркое солнце. Прямые лучи вызывают ожоги.

Решение: яркий рассеянный свет.

Естественное старение. Старые листья со временем отмирают.

Решение: просто обрежьте их - это нормально.

