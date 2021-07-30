Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 30 дней в приемнике-распределителе.

Волчанский райсуд Харьковской области поместил в приемник-распределитель 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве шестилетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде 30 дней в приемнике-распределителе.

Также сообщается, труп малолетней девушки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, а досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Читайте такжеДом предполагаемого убийцы 6-летней девочки на Харьковщине взяли под охрану – боятся самосуда

Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине: что известно

Богдан Ф. стал главным фигурантом в убийстве своей 6-летней соседки Мирославы Третьяк. Последний раз пропавшую накануне девочку видели именно в его обществе.

Парень издавна общался с Мирославой, несмотря на разницу в возрасте. Однако перед убийством между ними произошла перепалка, ребенок даже пожаловался матери по этому поводу.

Когда вечером Мирослава вышла играть со своей подружкой, к ним присоединился Богдан и, по словам матери погибшей, предложил соседке прогуляться.

Пропавшего ребенка искали почти сутки правоохранители и неравнодушные.

Тело девочки нашли в ночь на 29 июля в заброшенном доме с признаками насильственной смерти. У нее констатировали ушибы головы и лица.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Олег Давыгора