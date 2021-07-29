Мальчиком ранее интересовалась полиция из-за жестокого обращения с животными.

Подозреваемым в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк из Харьковской области уже интересовалась полиция. Мальчика три года назад поймали на издевательстве над животными.

Об этом сообщает Обозреватель.

Жуткая новость взволновала всю Украину. В поселке Старый Салтов нашли мертвой шестилетнюю девочку. Под подозрение попал 13-летний сосед, вероятно, Богдан Ф.

Как потом выяснилось, подросток уже попадал в поле зрения полиции. Будучи в четвертом классе, мальчик жестоко убил трех щенков. Он бил их головой об землю и вешал. Также за мальчиком замечали неадекватные поступки, но не уточняется какие именно.

Убийство 6-летней Мирославы Третьяк

Трагедия произошла в пгт Старый Салтов на Харьковщине. Вечером 28 июля Мирослава Третьяк ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Родные бросились искать ребенка, обратились в полицию, к поискам присоединились и волонтеры.

В результате тело ребенка обнаружили в 23:50 в заброшенном здании. По данным полиции, у девочки было разбито лицо и голова.

Правоохранители задержали подозреваемого - 13-летнего соседа, с которым девочку и видели в тот вечер. По неофициальным данным, подозреваемый якобы уже во всем признался.

Автор: Анастасия Горбачева