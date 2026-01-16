Тимошенко просит суд не выбирать ей меру пресечения

Лидер "Батькивщины" обещает посещать все судебные заседания.

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко утром 16 января прибыла в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где ей будут выбирать меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Известно, что судебное заседание началось, его председательствует судья Виталий Дубас.

Тимошенко назвала обвинения в свой адрес "политическим делом", а видео, на котором, по версии НАБУ, она обсуждала передачу средств, является полностью сфальсифицированным. Лидер "Батькивщины" пообещала доказать это в суде через независимую экспертизу.

"Это абсолютно политическое дело... За 10 лет существования НАБУ нашло одного преступника", - сказала Тимошенко

Также она заявила, что изъятые во время обыска средства - это ее личные сбережения.

Журналисты спросили у нее, кто второй нардеп, который разговаривает с ней на пленках НАБУ, однако подозреваемая ответила, что такого разговора не было.

Тимошенко сообщила, что не будет заявлять отвод судье Дубасу, хотя убеждена, что его назначили не по автоматическому распределению.

В ходе заседания прокурор выразил опасение, что представители СМИ будут подсматривать в его записи, и попросил суд обеспечить такие условия, чтобы нельзя было фото- или видеокамерой снимать его бумаги. В результате судья попросил журналистов не снимать бумаги прокурора.

Тимошенко заявила, что она за гласность судебного разбирательства и потому не возражает против трансляции судебного заседания. Ходатайство жуналистов о трансляции судья удовлетворил.

Обновлено в 10:03. Адвокаты заявили о несоизмеримости суммы залога и размере задекларированных средств Тимошенко.

Обновлено в 10:29. Прокурор зачитал расшифровку разговора Тимошенко с неназванным нардепом, в котором она предлагает привлечь других избранников к голосованию за неправомерную выгоду в 10 тыс. долларов США. Речь идет о трех нардепах, включая собеседника главы "Батькивщины". Фамилии не были названы

Судья Дубас сообщил, что сторона обвинения просит суд в качестве меры пресечения залог в 50 миллионов гривен и обязать Тимошенко воздерживаться от общения со свидетелями (66 человек) и носить электронное средство контроля.

Обновлено в 12:01. Прокурор утверждает, что 50 миллионов гривень являются подъемной суммой для Тимошенко, чтобы внести залог, поскольку у нее задекларировано 15 млн, у мужчины – 28 млн.

"Залог учитывает имущественное положение и не непомерен для Юлии Тимошенко", - сказал он.

Обновлено в 12:35. Тимошенко просит суд не выбирать ей никакой меры пресечения.

"Прошу не применять никаких мер пресечения. Стоя перед вами, я говорю, что это моя честь. Я обязуюсь посещать все судебные заседания", - обратилась она.

Также подозреваемая просит не ограничивать ее в общении с нардепами из перечня НАБУ.

Следует отметить, что Тимошенко часто перебивала прокурора, и судья ее предупредил, что удалит из зала суда, если она не прекратит это делать.

В чем подозревают Тимошенко

Как сообщал ранее УНИАН, 14 января Тимошенко сообщили о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными нардепами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования. Причем речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период, отметили в НАБУ.

Накануне стало известно, какой залог будут требовать для Тимошенко. Речь идет о 50 миллионах гривень, рассказала представитель САП Ольга Постолюк.

