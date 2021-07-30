Он назвал "бредом" информацию, которая появилась в СМИ со ссылкой на мать подростка.

По делу об убийстве 6-летней девочки Мирославы Третьяк в Старом Салтове на Харьковщине фигурирует только 13-летний парень.

Об этом Суспільному сказал начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель.

Он назвал "бредом" информацию, которая появилась в СМИ со ссылкой на мать подростка.

"Никакого мужчины нет. Это бред. Не слушайте это", - сказал Рубель.

По его словам, подозреваемый ничего не говорил о мужчине, который якобы был с ним в момент убийства. Также Рубель подтвердил, что мальчик, когда пришел домой с прогулки, стирал свои вещи.

"Стирал вещи парень, да, когда пришел домой", - ответил начальник полиции.

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Богдан Ф. стал главным фигурантом в убийстве своей 6-летней соседки Мирославы Третьяк. Последний раз пропавшую накануне девочку видели именно в его обществе.

Парень издавна общался с Мирославой несмотря на разницу в возрасте. Однако перед убийством между ними произошла перепалка, ребенок даже пожаловалась матери по этому поводу.

Когда вечером Мирослава вышла играть со своей подружкой, к ним присоединился Богдан и, по словам матери погибшей, предложил соседке прогуляться. Пропавшего ребенка искали почти сутки правоохранители и неравнодушные.

Тело девочки нашли в ночь на 29 июля в заброшенном доме с признаками насильственной смерти. У нее констатировали ушибы головы и лица.

Автор: Денис Прядко