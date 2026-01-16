Россияне нанесли удар по блокпосту возле Купянска: ранены полицейские и военнослужащие

Оккупанты направили на блокпост управляемую авиабомбу.

Российские оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой по блокпосту вблизи Купянска.

Как сообщает Национальная полиция Украины, в результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, несущих службу на дороге.

"Полицейские Луганщины немедленно отреагировали на происшествие - оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В видео, которое выложили полицейские с места происшествия, отмечается, что раненых удалось вывезти на стабилизационный пункт. Также там можно увидеть пожар на блокпосту в результате удара, горящую технику, которую полицейские потушили.

Попытка россиян прорвать границу в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, ранее бригада "Гарт" Государственной пограничной службы Украины сорвала попытку российских оккупантов прорвать границу в Харьковской области.

Враг в течение нескольких дней пытался прорвать позиции пограничников, которые держат оборону на границе. Вражеская пехота при поддержке артиллерии и беспилотников предпринимала попытки захватить позиции и продвинуться.

Так, движение врага вовремя обнаружила аэроразведка ГПСУ. По пехоте комплексно отрабатывали всеми имеющимися средствами поражения. В результате было уничтожено 21 оккупанта, еще 11 получили ранения.

