Женщина не верит, что сын мог убить ребёнка.

Мать подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, заявила, что с детьми в тот день был мужчина.

Об этом пишет Newsroom.

Галина Ф. рассказала журналистам, что происходило 28 июля.

"Я пришла с работы около 17:30. Сразу после меня в дом вбежал Богдан. Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород", - говорит женщина.

Читайте такжеУкраинка устроила пьяный дебош в баре в Италии и избила копа - СМИОколо 19:00 она встретила маму погибшей девочки. С женщиной была её старшая дочь и дочь Галины.

Они спросили маму подростка о том, не видела ли она Мирославу, но та ответила, что ничего не знает.

После этого Галина подключилась к поискам ребёнка.

"В это же время Татьяна вызвала полицию - ну и понеслось. Кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни. Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. Через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган", - рассказывает женщина.

По её словам, один из полицейских схватил сына за руку и начал сильно трясти. Мальчик заплакал.

"Я попыталась вступиться за него и меня поддержала следователь из Волчанска. Она аккуратно взяла Богдана за руку, стала спокойно говорить с ним, увела к нам в квартиру", - вспоминает Галина.

Полицейские разговаривали с подростком до 03:00. После этого его отвезли в Волчанское районное отделение полиции.

Женщина отмечает, что правоохранители отнеслись к ним хорошо. Утром подростка доставили в спецприемник.

"29 июля к нему пришла моя старшая дочь Евгения. Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один мужчина - Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот мужчина спросил у него: "Что, она тебя уже зае**ла?" - рассказала женщина.

Мать подозреваемого отметила, что сын часто ссорился с Мирославой - в тот день они даже не поделили обруч. Но женщина не верит, что тот мог убить ребёнка.

Богдан Ф. стал главным фигурантом в убийстве своей 6-летней соседки Мирославы Третьяк. Последний раз пропавшую накануне девочку видели именно в его обществе.

Парень издавна общался с Мирославой несмотря на разницу в возрасте. Однако перед убийством между ними произошла перепалка, ребенок даже пожаловалась матери по этому поводу.

Когда вечером Мирослава вышла играть со своей подружкой, к ним присоединился Богдан и, по словам матери погибшей, предложил соседке прогуляться. Пропавшего ребенка искали почти сутки правоохранители и неравнодушные.

Тело девочки нашли в ночь на 29 июля в заброшенном доме с признаками насильственной смерти. У нее констатировали ушибы головы и лица.

Автор: Людмила Жерновская