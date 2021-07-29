В совершении преступления подозревают 13-летнего подростка-живодера.

Накануне в Харьковской области после ухода на прогулку пропала шестилетняя Мирослава Третяк. В ходе усиленных поисков ее тело обнаружили без признаков жизни и со следами насилия. Впоследствии по подозрению в совершении жуткого преступления был задержан несовершеннолетний.

Рассказываем, что известно об убийстве ребенка на данный момент.

С чего все началось

В среду, 28 июля, полиция Харьковской области распространила сообщение о розыске ребенка. Об исчезновении девочки в 19:10 сообщила ее мать, рассказав, что ребенок ушел гулять с 13-летним знакомым, который живет неподалеку в поселке Старый Салтов.

Искать Мирославу, помимо правоохранителей, начали также местные волонтеры. Ближе к полуночи на странице поисково-спасательного отряда "Милена" появилось сообщение о том, что девочку нашли мертвой. Позже эту информацию подтвердили в областной полиции. Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

"Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Соболезнуем родным Мирославы", - сообщили в полиции.

Что известно об убийце

В совершении преступления подозревают несовершеннолетнего, с которым ушла гулять жертва. Речь идет о подростке, который живет с мамой по соседству. По информации СМИ, 13-летний Богдан Ф. ранее уже находился в поле зрения полиции из-за жестокого обращения с животными. Будучи в четвертом классе, мальчик жестоко убил трех щенков. Он бил их головой об землю и вешал. Также за мальчиком замечали неадекватные поступки, но не уточняется какие именно.

Какое наказание грозит злоумышленнику

Сейчас в рамках расследования дела проводятся следственные действия. В полиции уже заявили, что убийце грозит от 10 до 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.

Из-за возраста злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос. Также его намерены поместить в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Автор: Юрий Годован