'Это нужно вам': МВФ не отступает от требования ввести НДС для ФОП, - Reuters

Для утверждения новой программы МВФ потребует пока только внесения законопроекта в парламент.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в течение ближайших недель планирует обратиться к исполнительному совету Фонда с просьбой одобрить новую программу кредитования для Украины объемом 8,1 млрд долларов. Она подчеркнула критическую важность непрерывной финансовой поддержки Украины, которая понесла значительные потери из-за войны.

В комментарии Reuters после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками Георгиева отметила, что с ноября 2025 года, когда была достигнута предварительная договоренность по программе, в Украине произошли существенные изменения. В то же время, по ее словам, базовые требования программы остаются неизменными.

Она сообщила, что проинформировала украинские власти о необходимости отмены льгот по уплате НДС – решение, которое сталкивается с внутренним сопротивлением

"Что касается льгот по НДС, мы четко дали понять: это должно произойти. Мы не можем позволить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями", – подчеркнула Георгиева.

В то же время она уточнила, что для утверждения новой программы МВФ будет требовать не принятие этого решения, а только внесение соответствующего законопроекта в парламент. Георгиева также отметила, что объяснила украинским чиновникам обязательность этого требования.

"Я высказалась однозначно: к этому нельзя прикасаться. Это нужно вам самим – для вступления в ЕС, для привлечения частного сектора и для формирования более благоприятной бизнес-среды", – сказала директор-распорядитель.

По словам Георгиевой, МВФ будет оценивать, какие меры можно внедрить быстро, а какие требуют более тонкой "калибровки". В частности, по отмене льгот по НДС Фонд обсуждает возможность предоставить Украине до года, чтобы заручиться парламентской поддержкой для принятия этого спорного решения.

В ноябре 2025 года Украина и МВФ на уровне персонала достигли договоренности о новой программе поддержки, рассчитанной на четыре года. Одним из условий нового соглашения должна стать отмена льгот для ФОП по уплате НДС.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

В декабре Минфин опубликовал законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с 2027 года. Им предложено установить с 1 января 2027 года обязанность регистрации ФОП как плательщика налога на добавленную стоимость в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров или услуг в течение года превышает 1 миллион гривень.

