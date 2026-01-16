Самые модные цвета 2026: какие оттенки будут на пике популярности весь год (фото)

В перечне есть лиловый и оранжевый.

Известный украинский дизайнер и стилист Андре Тан назвал трендовые цвета 2026 года.

Как отметил он в своем Instagram, данные оттенки будут на пике популярности в этом году.

Самые модные цвета 2026 года

Вот какие оттенки перечислил стилист:

Лиловый. От светлых, почти бледных, до насыщенных глубоких тонов. Лиловый станет одним из ключевых цветов 2026 года, добавляя элегантности и нежности любому образу.

Оранжевый. Не кислотный, а мягкий и благородный. Этот цвет отлично сочетается с денимом, коричневым и бежевым.

Фиолетовый + синий деним. Сливовый станет одним из самых модных цветов 2026 года. Идеально сочетается с синим денимом. Выглядит роскошно на любых тканях, от одежды до аксессуаров.

Пыльно-розовый. Розовый всегда в моде, но в 2026 году он получает новый взгляд. От атласных тканей до кружева – розовый отлично сочетается с бохо-стилем и летними платьями.

Бирюзовый, а также мятный и ярко-голубой – эти цвета идеальны для аксессуаров и легких, летних тканей. Выглядят очень свежо.

Бежевый, коричневый красный. Эти классические цвета всегда в моде. Они возвращаются в новых вариантах, особенно в сочетании с другими трендовым оттенками, такими как мятный или оранжевый.

Колорблокинг. Еще одна тенденция которая возвращается – тотал-цветные образы. Сочетайте цвета, играйте с оттенками и создавайте смелые яркие комбинации.

Напомним, ранее стилисты назвали 7 оттенков волос, которые определят 2026 год.

