'Укрзализныцю', 'Нафтогаз' и 'Укроборонром' обязали поделиться светом с людьми

Денис Шмыгаль заявил, что Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС.

"Укрзализныця", НАК "Нафтогаз Украины" и концерн "Укроборонпром" должны безотказно увеличить импорт электроэнергии до 50% от собственных потребностей для перераспределения электроэнергии в пользу людей. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Укрзализныце", "Нафтогазу", "Укроборонпрому" поручено срочно обеспечить покупку импортируемой электроэнергии в объемах не менее 50% от их собственного потребления для того, чтобы как можно больше энергии собственного производства отдать людям", - отметил министр.

Он отметил, что Украина наращивает импорт электроэнергии из Европейского Союза и имеет для этого все возможности.

Видео дня

"Сейчас максимальная мощность импорта составляет 2,3 ГВт", - указал Шмыгаль.

Он добавил, что в ближайшие дни Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысит прайс-кепы для дневных часов – предельные цены на рынке электроэнергии. По словам Шмыгаля, это должно позволить увеличить импорт из Евросоюза.

"У нас сейчас перекос: на ночные часы импорт закупается в полном объеме, а днем, к сожалению, импортируется менее 30% от физических возможностей", – сказал министр энергетики.

Атака РФ на энергосистему Украины – последние новости

С наступлением нового года Россия не прекратила удары по энергосистеме Украины. В первый день 2026 года враг в очередной раз атаковал дронами энергообъекты, в результате чего в Волынской, Одесской и Черниговской областях значительное количество потребителей временно осталось без света.

В течение последней недели враг активизировал удары по энергетике Киева. В частности, недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, - оставив без тепла половину Киева. Из-за последствий ракетно-дроновых атак в Киеве и части Киевской области введены экстренные отключения, которые до сих пор не отменены.

Потеряв часть генерации, Украина вынуждена увеличивать импорт электроэнергии из ЕС. С 1 декабря максимальный месячный лимит импорта электроэнергии из Евросоюза вырос до 2300 МВТ, а с 1 января – до 2450 МВТ.

Вас также могут заинтересовать новости: