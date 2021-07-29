Сейчас с ним работают полицейские и психологи.

13-летний Богдан Ф. признался в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк из Харьковской области.

Об этом сообщил Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов, пишет Общественное.

Мужчина рассказал, что ночью видел 13-летнего парня и разговаривал с его матерью.

"Она не верит, что сын это сделал, но он сам сказал, что это он сделал. Ну, я не следователь... то, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головочку", - сказал Коновалов.

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"Как они туда зашли? Там сад есть, деревца, яблоки. Видно, хотели поесть яблок... Они в одном доме жили, на разных этажах, дружили", - сказал Коновалов.

Также Коновалов отметил, что подозреваемый не состоял на учете у полиции или соцслужб. Сейчас с ним работают полицейские и психологи.

В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвым ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.

Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно в обществе парня погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными.

Например, в 4 классе Богдан по-садистски убил щенков, растолкав их головы о камень.

Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Из-за возраста злоумышленника полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос. Также его намерены поместить в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Автор: Людмила Жерновская