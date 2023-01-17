Двоих детей спас прохожий.

В Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб, поиски четвертого еще продолжаются.

В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отмечается, что сегодня в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на реке Рось под лед провалились четверо детей.

"По предварительным данным, вблизи реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 г. р. и 2010 г. р., третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице", - сообщили в ГСЧС.

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Отмечается, что поиски четвертого ребенка продолжаются. Его судьба неизвестна, однако спасатели не теряют надежды.

Инциденты в Киевской области

В конце декабря в киевской многоэтажке раздался взрыв. Известно, что там пострадала девушка. Также были повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне. В начале января в Киеве молодой парень выпал из окна. 16-летний парень, который упал из квартиры на 20-м этаже.

А на Киевщине утонул мужчина, спасая свою собаку. Вторая собака на куртке владельца ждала его на берегу. Сегодня же стало известно, что в столице задержали иностранца, который находился в международном розыске.

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