Задержанного разыскивали полицейские Чехии, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали иностранца, который находился в международном розыске за присвоение более 4,4 млн евро.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, полицейские Чехии объявили в международный розыск 43-летнего руководителя одной из компаний, который вместе со своим братом подделал документы и задекларировал на возглавляемую им организацию несуществующие 20 тыс. тонн продовольственной пшеницы на сумму более 4,4 млн евро.

Отмечается, что указанные средства злоумышленники присвоили.

Видео дня

"Правоохранительные органы Чехии начали уголовное производство по ч. 1 параграфу 21, п. А ч. ч. 1, 5 параграфа 209 (Мошенничество) и ч. 3 параграфа 234 (Подделка документов) Уголовного кодекса Чехии. За совершение указанных преступлений законодательством Чешской Республики предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Чтобы избежать наказания, фигурант выехал из страны", - рассказали в полиции.

Впоследствии оперативники задержали разыскиваемого мужчину в Киеве и доставили его в Шевченковское управление полиции для составления процессуальных документов.

Задержание в Киеве-последние новости

В Киеве правоохранители задержали организатора незаконной схемы легализации и перемещения иностранцев, а также военнообязанных граждан Украины через государственную границу Украины под видом волонтеров.

Под Киевом задержали двух выходцев из другой страны, которые готовились к убийству по заказу.

Вас также могут заинтересовать новости: