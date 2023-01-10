Вторая собака на куртке мужчины ждала его на берегу.

На Киевщине мужчина, спасая собаку, сам провалился под лед и утонул.

Об этом сообщается на странице полиции Киевской области в социальной сети Facebook. "На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в селе Низшая Дубечня Пирновской громады, мужчина ушел гулять с собаками, однако одно из животных вернулось домой мокрое без владельца. На берегу пруда была обнаружена верхняя одежда и вторая собака", - сказано в сообщении.

На место выехали полицейские и водолазы, которые обнаружили 51-летнего местного жителя подо льдом без признаков жизни.

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Полицейские установили, что мужчина снял верхнюю одежду и пошел спасать пса, который провалился. Потерпевший смог вытащить животное, но сам провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог.

Спасение животных

Как сообщал УНИАН, в декабре в Дарницком районе Киева спецназовцы помогли женщине, которая вместе с собакой провалилась под лед.

Также спасатели помогли эвакуировать из Покровска Донецкой области енота.

В Офисе президента Украины отмечали, что важно помогать животным зимой. Украинцев призвали пускать бездомных собак и кошек в подъезды, центры несокрушимости или домой во время морозов.

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