Также повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне.

В столичной многоэтажке взорвался газовый баллончик. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел вчера, 27 декабря, в 18:21 в Днепровском районе Киева.

Установлено, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-ти этажного жилого дома произошел взрыв газового баллончика без последующего горения.

"В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом – острая реакция на стресс и ссадинами кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась", - информируют в ГСЧС.

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Также повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне. Обстоятельства данного происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Взрыв газа на Киевщине

Как сообщал УНИАН ранее, в сентябре в Киевской области в частном доме взорвался газ. В результате инцидента травмы получили две женщины 1973 и 1994 года рождения. Также травмировался семимесячный ребенок.

Взрыв был такой силы, что разрушил две стены в доме.

Пострадавших маму и дочь доставили в ожоговый центр с ожогами лица I-II степени.

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