Полицейские устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетнего из многоэтажки в Святошинском районе.

В Киеве погиб 16-летний парень, который упал из окна квартиры на 20-м этаже.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, 5 января в столичную полицию поступила информация о падении парня из многоэтажки на улице Клавдиевской, что в Святошинском районе.

"Предварительно правоохранители установили, что 16-летний парень упал из окна квартиры на 20-м этаже", - сказано в сообщении.

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В полиции отмечают, что парень погиб на месте.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все детали происшествия, общаются с родными и близкими погибшего, опрашивают соседей и вероятных очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.

"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, событию будет предоставлена правовая квалификация", - отмечают в полиции.

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2 января в Броварах четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб. В полиции отмечали, он открыл окно на кухне и, перегнувшись, выпал с седьмого этажа. Полицейские установили, что ребенок находился дома с мамой, которая отошла в другую комнату: от полученных травм в результате падения мальчик скончался до приезда медиков.

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