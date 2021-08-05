По словам соседей, перед трагедией между супругами произошел громкий скандал.

СМИ узнали подробности жуткой трагедии в Мелитополе Запорожской области, где пьяный муж на "Газели" переехал свою молодую жену.

Как пишет "Обозреватель", произошло это после ссоры. В результате без матери остались двое маленьких детей.

С места трагедии мужчина скрылся, но спустя несколько часов полиция его поймала. Экспертиза подтвердила, что Вадим был пьян.

По факту произошедшего следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения).

По словам соседей, перед трагедией между супругами произошел громкий скандал.

"Были слышны крики, ругань. Вроде бы Оля не хотела дать пьяному мужу сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он поехал, и попала под колеса", – рассказала одна из женщин.

Читайте такжеВ Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь - первые подробности (фото)Известно, что 35-летний Вадим был третьим мужем погибшей 26-летней Ольги.

"Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда пользовалась успехом у молодых людей. С Вадимом у нее уже третий брак. Первый раз она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошли. Потом второй раз, во втором браке, у нее родилась старшая дочь. Но отношения снова не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде бы она была счастлива", – отметила одна из знакомых погибшей.

Еще одна знакомая назвала Вадима "странным": "Он какой-то странный, непонятно откуда взялся, даже не знаю, есть ли у него страничка в соцсетях. Такое впечатление, что он все время от кого-то скрывается".

Муж переехал жену в Мелитополе: что известно

Жуткое происшествие произошло 3 августа. Жертвой аварии стала молодая женщина, мать двоих детей.

За рулем автомобиля был муж погибшей. Он сбежал с места трагедии.

Автор: Катерина Шварц