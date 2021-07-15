На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Каменец-Подольском пьяный мужчина взорвал гранату, в результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, около 19:25 на линию 102 поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что в г. Каменец-Подольский по улице Розвадовского слышны звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии - гранаты.

В результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Все они госпитализированы в больницу.

Человека, который вероятно осуществил подрыв, полицейские задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Виктория Токарева